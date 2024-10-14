لرفع نسبة الخصوبة وزيادة فرص الحمل.. استمتعي بهذه الأطعمة الصحية ضمن وجباتكِ الرئيسية

إذا كنتِ ترغين في رفع نسبة الخصوبة وزيادة فرص الحمل، فما عليكِ سوى تحسين وظائف جسمكِ الحيوية وتجهيز تغيراتها الهرمونية بعد الزواج إلى إنجاب طفل صحي، كذلك تعويضه عن ما يستمده الجنين أثناء فترة الحمل في المجمل العام.

وذلك من خلال طرق واستراتيجيات فعالة يمكن الاستعانة؛ ومنها تناول الأطعمة التي تزيد الخصوبة، والتي غالبًا ما تكون غنية بمضادات الأكسدة، والألياف، والبروتين، ومنخفضة بالكربوهيدرات.

الجدير ذكره، أنه لا يمكن للأطعمة التي تزيد الخصوبة عند النساء علاج المشكلات المتعلقة بالخصوبة تمامًا، إلا أنها تحسن الصحة العامة وصحة الجهاز التناسلي، لذا لا يمكن استخدامها كبديل للعلاجات الطبية.

من هذا المنطلق، سنُطلعكِ عبر موقع "دوت الخليج" على أفضل أطعمة صحية ترفع نسبة الخصوبة وتزيد من فرص الحمل، كذلك تمد جسمكِ بالعناصر الغذائية المفيدة لصحتك ولجنين بعد الزواج، من خلال استشاري السمنة والنحافة الدكتور هشام الوصيف من القاهرة.

أطعمة صحية مفيدة لرفع نسبة الخصوبة وزيادة فرص الحمل

وبحسب ما قاله الدكتور هشام، تحتاج المرأة أو الفتاة إلى تلبية احتياجات وظائف جسمها الحيوية بصفة عامة، كي تساهم في تعزيز صحتها، والحفاظ على جمالها، وتجهيز جسمها للتغيرات الهرمونية التي ستطرأ عليها بعد الزواج، خصوصًا ضرورة الاهتمام برفع نسبة الخصوبة وزيادة فرص الحمل عن طريق الأطعمة الصحية المساعدة على ذلك.

والأهم ننصح المرأة قبل التفكير في الحمل، بالاهتمام بنظامها الغذائي، وكذلك الزوج خصوصًا قبل الحمل بمدة لا تقل عن 6 شهور للعمل على تحسين كفاءة البويضة والحيوان المنوي في آن واحد، كونهما إنعكاس مصغر لأسلوب حياتهما قبل الزواج.

بما في ذلك النظام الغذائي المتبع، ومستوى الأكسجين في الدم، مستوى الهرمونات والعوامل الأخرى المؤثرة على نسبة الخصوبة وفرص الحمل.

وبناء على ذلك استشيري طبيبك المختص في وضع برنامج غذائي صحك لك ولزوجك بعد الزواج لرفع نسبة الخصوبة وزيادة فرص الحمل، يشمل الأطعمة الصحية التالي:

أطعمة صحية من الخضروات الداكنة لزيادة فرص الحمل

أطعمة صحية من الخضروات الداكنة لرفع نسبة الخصوبة وزيادة فرص الحمل

استفيدي من بعض الخضروات الداكنة التي تساهم في رفع نسبة الخصوبة لكِ ولزوجكِ، كما تزيد من فرص الحمل وأهمها " الكرنب، السبانخ، الكرفس، الجرجير"، كونها تحتوي على حمض الفوليك الذي يعمل على تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء والمواد الجينية، لذا احرصي على تناولها بهيئتها الطازجة أنت وزوجكِ.

أطعمة صحية من الخضروات الملونة لزيادة فرص الحمل

لا تترددي في تعزيز وجباتك اليومية ببعض الخضروات الملونة المساهمة في رفع نسبة الخصوبة وزيادة فرص الحمل، خصوصًا" الجزر، الفلفل الملون، القرع، الفلفل الحار"؛ كونهم من الاطعمة الصحية المحافظة على الأنسجة وسلامة الأجهزة التناسلية على وجه الخصوص.

أطعمة صحية من الحبوب الكاملة لرفع نسبة الخصوبة

أطعمة صحية من الحبوب الكاملة لرفع نسبة الخصوبة

لا تتخلي عن إضافة بعض الحبوب الكاملة إلى وجباتك المفضلة بعد الزواج، خصوصًا " الخبز الأسمر، الأرز البني، دقيق الذرة والشوفان"، من أجل رفع نسبة الخصوبة وزيادة فرص الحمل بشكل طبيعي.

أطعمة صحية من المكسرات النيئة لزيادة فرص الحمل

أضيفي إلى وجباتك الخفيفة اليومية كميات معتدلة من المكسرات النيئة المساعدة على رفع نسبة الخصوبة وزيادة فرص الحمل بالشكل الآمن لكِ ولزوجكِ، وأهمها " الجوز، اللوز، الكاجو، الفول السوداني".

أطعمة صحية من الفواكة الحمضية لرفع نسبة الخصوبة

استفيديمن الفواكة الحمضية ضمن وجباتكِ اليومية؛ كونها تُحسن من عملية التبويض لرفع نسبة الخصوصبة وزيادة فرص الحمل، وأهمها " البرتقال، الليمون، الكيوي، الغريب فروت".

أطعمة صحية من البذور المقوية لصحة الجسم

احرصي على تناول حصص أسبوعية من بذور الكتان، بذور عباد الشمس، القرطم، الشمر؛ كونهم من البذور المقوية التي تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E لإنتاج خلايا سليمة وصحية لحمل آمن.

أطعمة صحية من الأسماك لرفع نسبة الخصوصبة

أطعمة صحية من الأسماك لرفع نسبة الخصوبة بعد الزواج

خصصي حصص أسبوعية لكِ ولزوجكِ من الأسماك المشوية الخالية من الدهون، خصوصا " السلمون، الماكريل، المحار"، كونهم من الاطعمة الصحية المساهمة في إنتاج الهرمونات والحيوانات المنوية الصحية بالشكل الكبير.

أطعمة صحية من منتجات الألبان لزيادة فرص الحمل

اعتمدي على حصص يومية من منتجات الألبان الكاملة الدسم، إذ أثبتت الدراسات أن النساء اللاتي يتناولن الحليب الكامل الدسم يواجهن مشكلات أقل مع التبويض.

أطعمة صحية من الفواكة المحفزة لزيادة الخصوبة

عززي وجباتك الصحية اليومية بقطع الأناناس، والموز، وحبات الرمان، والتوت، والفراولة لمحفزة لزيادة الخصوبة بالشكل الطبيعي، خصوصًا أن الأناناس مصدر طبيعي للمنجنيز المحفز للأنزيمات التي تعمل على إنتاج العديد من الهرمونات التناسلية في الجسم.

أطعمة صحية من مضادات الأكسدة لزيادة الخصوبة

وأخيرا، اهتمي بتناول أطعمة صحية تحوي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على زيادة فرص الحمل، خصوصًا " الثوم، الشوكلاتة الداكنة".

أطعمة أخرى تزيد الخصوبة عند النساء

بالإضافة لما سبق ذكره من أطعمة، أشار دكتور هشام، إلى أطعمة صحية أخرى، والتي قد يزيد تناولها من الخصوبة عند النساء؛ وهي كالتالي:

منتجات النحل

استخدمت منتجات النحل، مثل: "حبوب اللقاح، وغذاء ملكات النحل، والعكبر" منذ القدم لزيادة الخصوبة عند النساء، وعلى الرغم من عدم وجود أدلة كافية، إلا أن تناول منتجات النحل يمكن أن يساعد على علاج العقم الناتج عن متلازمة تكيس المبايض.

البيض

البيض أحد الأطعمة الصحية التي تساهم في رفع نسبة الخصوبة وزيادة فرص الحمل

يحوي البيضنسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تُعزز معدلات الخصوبة عند النساء، إلى جانب عدد من الأحماض الأمينية، مثل: "الكولين" الذي يحفز النمو الصحي للجنين، ويساعد على إدارة مشكلات الغدد الصماء التي تؤثر في الخصوبة، مثل: "متلازمة تكيس المبايض".

الكبد

يُعدّ الكبد وتحديدًا كبد البقر من الأطعمة التي تزيد الخصوبة عند النساء، وذلك لاحتوائه على عدد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز الخصوبة لديهن، مثل: " A، و B12"، والحديد، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والكولين، وحمض الفوليك.