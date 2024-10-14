العالم اليوم - أمر إسرائيلي عاجل لسكان 25 قرية جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر أمر إسرائيلي عاجل لسكان 25 قرية جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:18 صباحاً - دعا الجيش الإسرائيلي، الإثنين، سكان نحو 25 قرية في جنوب لبنان إلى إخلائها فورا باتجاه شمال نهر الأولي.

وقال الجيش في بيان: "نشاطات حزب الله تجبرنا على العمل ضده، الجيش الإسرائيلي لا يريد المساس بكم ومن أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورا".

وأضاف: كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر، أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".

وتابع البيان: "عليكم التوجه فورا إلى شمال نهر الأولي، انقذوا حياتكم وقوموا بإخلاء بيوتكم فورا".

وأكمل: "انتبهوا، ممنوع عليكم التوجه جنوبا، أي توجه جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر، سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة إلى بيوتكم".