ضبط 1945 عملة أثرية بحوزة شخصين بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:36 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى المصرى والتصدى بحسم لجرائم الإتجار فى القطع الأثرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام وشرطة السياحة والآثار" حيازة (شخصين) لقطع آثرية بقصد الإتجار بها وترويجها على راغبى إقتنائها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهما وبحوزتهما (1945قطعة عبارة عن "عملات آثرية من الفضة والبرونز تعود للعصر الرومانى" ، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها) .. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها.. كما أقرا بتحصلهما عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التى قاما بها بإحدى المناطق الجبلية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.