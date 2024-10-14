أيرلندا: إسرائيل تحاول منع العالم من رؤية أفعالها في لبنان وغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:30 مساءً - اتهم وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن إسرائيل بمحاولة منع العالم من رؤية ما تفعله قواتها في لبنان وغزة، والعمل على تقويض الأمم المتحدة، وفق ما ذكرت صحف دولية عدة.

وردا على سؤال حول الهدف الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه من مطالبة قوات حفظ السلام اليونيفيل بمغادرة قواعدها بعد سلسلة من الهجمات، قال مارتن: "هذا في الأساس من أجل إخراج إقفال العيون والآذان عن جنوب لبنان وإعطاء نفسها حرية التصرف".

وقال مارتن في لوكسمبورج حيث يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "لا يمكننا أن نسمح بتقويض أو تقليص مكانة أو مصداقية أو هياكل الأمم المتحدة وخاصة قوات حفظ السلام التابعة لها".

وأضاف للصحفيين "نرى ما يحدث في شمال غزة على سبيل المثال من حيث ضرورة وجود عيون وآذان على الأرض، إن العالم ليس لديه صورة كاملة لما يحدث في غزة".

وأضاف مارتن أن "إسرائيل تعمل الآن بشكل أساسي على تقويض (ليس فقط) الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بل والنظام الدولي القائم على القواعد، ويجب عليها التراجع".

ودعا نظراءه في الاتحاد الأوروبي إلى "الوقوف الآن إلى جانب ما هو صحيح وسليم وأخلاقي من منظور الإنسانية".