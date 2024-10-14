انت الأن تتابع خبر «عشبة سحرية هتخلي العجوزة صبية »..!! وصفة في مطبخك مذهلة هترجعك أكتر من 30 سنة ورا.. جربي النتيجة هتبهرك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد تبدو الفكرة خيالية لكن هناك عشبة سحرية في مطبخك يمكنها أن تعيد لك الشباب وتمنحك بشرة نضرة حتى لو تجاوزت السبعين من العمر، هذه العشبة ليست سوى الكركم وهو مكون طبيعي مليء بالفوائد الصحية والجمالية التي قد تجعل العجوزة تشعر وكأنها صبية مرة أخرى!.

فوائد الكركم للبشرة

يتميز الكركم باحتوائه على الكثير من المواد الفعالة، منها:

الكركم الذي يستخدم عادة في الطهي، يحتوي على مركب يسمى الكركمين وهو مضاد قوي للأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات.

هذه الخصائص تساعد في مكافحة علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والبقع الداكنة.

كما يعزز تجديد خلايا الجلد ويمنح البشرة مظهرا أكثر شبابا ومرونة.

استخدامات الكركم

لاستخدام الكركم كعلاج تجميلي يمكن تحضير قناع بسيط يجمع بين الكركم وبعض المكونات الطبيعية الأخرى كالتالي: