انت الأن تتابع دواء مضاد للاكتئاب يحقق فاعلية في علاج أورام الدماغ القاتلة خبروالأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف علماء عن فعالية مذهلة لدواء مضاد للاكتئاب يُدعى "فورتيوكستين" في مواجهة أورام الدماغ العدوانية، وخاصة الأورام الدبقية، التي تعتبر من أخطر أنواع الأورام السرطانية في الدماغ.

الدواء، الذي يبلغ سعره نحو 50 دولاراً، يُستخدم عادة لعلاج نوبات الاكتئاب الحادة، ولكن الاختبارات المخبرية أظهرت فعاليته في مكافحة الأورام الدبقية التي تصيب نحو 3200 شخص سنوياً في المملكة المتحدة.

وأشار العلماء في مستشفى جامعة "زيورخ" إلى أن تجاربهم على الفئران أثبتت أن الدواء يظهر نتائج واعدة عند دمجه مع العلاجات التقليدية مثل الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي.

البروفيسور مايكل ويلر، مدير قسم الأمراض العصبية في المستشفى، أكد أن ميزة "فورتيوكستين" تكمن في كونه آمناً وفعالاً من حيث التكلفة، ما يعزز احتمالية إدراجه قريباً ضمن البروتوكولات العلاجية القياسية لأورام الدماغ القاتلة .