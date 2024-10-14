انت الأن تتابع تزايد حالات العقم الذكوري يدفع لإعادة النظر في الأسباب خبروالأن مع التفاصيل رياض - احمد صلاح - تناول خبراء في تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية التزايد الملحوظ لحالات العقم على مستوى العالم، مشيرين إلى ضرورة إعادة التفكير في الأسباب التقليدية للعقم، والتي غالباً ما تحمل المرأة المسؤولية في تأخر الإنجاب، بينما قد تكون الأسباب مرتبطة بمشاكل عند الرجال.

وأكد التقرير انخفاض عدد الحيوانات المنوية ومستويات الخصوبة لدى الرجال بشكل ملحوظ عالمياً، ما يجعل تحميل النساء وحدهن اللوم غير عادل. وأشار الخبراء إلى انتشار خرافات قديمة حول خصوبة الرجال، مثل الاعتقاد بأن الخصوبة تظل قوية مع تقدم العمر، وهي معتقدات خاطئة تؤدي إلى أضرار نفسية للرجال والنساء.

وأوضحت دراسة نشرت في عام 2019 بعنوان "الرجال المنسيون" أن 1 من كل 20 رجلاً يعاني من انخفاض في الخصوبة، مما يبرز أهمية اتباع أساليب جديدة لتقييم وعلاج العقم عند الرجال.

كما أشار التقرير إلى دور أنماط الحياة الحديثة، مثل السُّمنة والتدخين والتعرض للمواد الكيماوية الضارة، في التأثير على خصوبة الرجال. وأضاف أن عدد الحيوانات المنوية انخفض بنسبة 1.2% سنوياً بين عامي 1973 و2018، وتسارع إلى 2.6% سنوياً بعد عام 2000، مما أدى إلى تضاعف معدلات العقم الذكوري .