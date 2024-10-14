خلال الندوة التثقيفية الـ 40.. الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:31 مساءً - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكري الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتحتفل الدولة المصرية في كل شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة، وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.