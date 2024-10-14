حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 15-10-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:35 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 15-10-2024

مهنياً: تفاوض بطريقة ماهرة وتحصل على إنتاجية كبيرة، مدعوماً من بعض الأشخاص النافذين ومحاطاً بمعاونين كفوئين.

عاطفياً: تساعدك الظروف على اتمام واجباتك العاطفي، وتفرح لانفراج عائلي أو تأييد لمشروع اجتماعي، لكن كن منطقياً ودقق في تفاصيل الأمور.

صحياً: تعاني الضغط الزائد الذي يجعلك تصاب ببعض الأمراض ونوبات الانفعال، أنت بحاجة إلى الهدوء والراحة واتباع نظام غذائي مفيد.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 15-10-2024

مهنياً: تحاول اليوم أن تحسّن علاقتك برؤسائك في العمل وفتح صفحة جديدة معهم، بعد الانتكاسة في العلاقات التي حصلت بينكم أخيراً

عاطفياً: تعيد التفكير والنظر في علاقتك العاطفية وتطرح عدداً من التساؤلات حول هذه العلاقة ومدى قدرتك على الاستمرار فيها

صحياً: تبتعد قدر الإمكان عن المأكولات التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهنيات التي تضرك

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 15-10-2024

مهنياً: تتخلص هذا اليوم من الأخطار المحدقة بك، وتكون حكيماً في قيادتك الدفة لئلا تتورط في مشاكل أنت بغنى عنها في هذه المرحلة

عاطفياً: تشرق بجاذبية وبشخصية مميزة في محيطك الاجتماعي، وتتحسن الأمور وتنطلق نحو جديد، ويمكن أن تكثر المسؤوليات لكنها لا تزعجك.

صحياً: تحصل على فرص ذهبية لاتباع نظام حمية مناسب لطبيعة حرق الدهون لديك والتخلص من الوزن الزائد الذي بات حملاً ثقيلاً ومزعجاً.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 15-10-2024

مهنياً: تصلك أخبار سارّة وتبادر الى التحرك وتقوى المعنويات وتتعزز، وتطلع على شؤون مالية ايجابية وعلى عائدات ومكاسب، انها بداية مرحلة مشرقة لجديد.

عاطفياً: إياك أن تصطدم بالشريك أو تتسبب بمشكلة متفاقمة معه، عالج الأمور الطارئة والروتينية بمسؤولية كبيرة.

صحياً: صحتك تسير على ما يرام، لكنك تفتقد الماء فى جسدك ويظهر ذلك على بشرتك الجافة باستمرار، فاحرص على تناول كميات وافية من المياه يومياً.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 15-10-2024

مهنياً: لا تحسم أمراً أو توقع عقداً اليوم قبل أن تتحقق من صدقه وصحته وبنوده وشروطه وانعكاسه على الوضع المهني في المستقبل

عاطفياً: تواجه أموراً غير منتظرة تتعلق بشؤونك العاطفية أو تضطر إلى معالجة أمر طارئ، إنه يوم ضاغط تشعر خلاله بالتعب النفسي، فكن متحسباً.

صحياً: إحذر أمراض القلب والحوادث والالتهابات فقد تكون العوارض مفاجئة، كن متنبهاً ولا تهمل وضعك الصحي إطلاقاً.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 15-10-2024

مهنياً: تغيير للأفضل في الحقل الذي تعمل فيه أو ربما تغيير كلي للاتجاه، في جميع الأحوال لا عذر لديك لعدم خوض التجارب فالفرص سانحة ولا تنقصك الجرأة أو الكفاءة.

عاطفياً: الوقت مناسب لادخال التجديد والتنويع وروح المغامرة على حياتك العاطفية الروتينية، وتكون على موعد مع الحب والغرام ولا سيما في الأيام الأخيرة من السنة.

صحياً: تكون الأوضاع الصحية متطلبة كثيراً ولا احتمال للتأجيل، ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعانيها.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 15-10-2024

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى فرصة جديدة لكسب الأرباح لكن يطلب إليك الهدوء والابتعاد عن المغامرات والمحافظة على الممتلكات

عاطفياً: تبحث شؤوناً عاطفية لها علاقة بمصير مستقبلك، وتبذل جهداً لكي تفصل بين حياتك الشخصية وأوضاعك العاطفية، لذا عليك تجنب المواجهات وكن متفهماً.

صحياً: بفضل الطاقة التي تتحلى بها فإنك تتمكن من مواجهة ما يزعجك بطريقة أفضل، وتحسن استخدام نقاط القوة في صحتك للتصدي لأي حال مرضية قد تزعجك.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 15-10-2024

مهنياً: يوم واعد بالجديد، ولطالما حلمت ببعض التجديد والتغيير، فهذا اليوم يفسح لك في المجال لاتخاذ المبادرة والقرار وتكثيف تحرّكاتك.

عاطفياً: تقدم على تطور في حياتك العاطفية، وتتلقى هبة كبيرة لن تنساها، وترتبط بعلاقات وصداقات جديدة.

صحياً: المثابرة على الحركة هي الطريقة المثلى للحفاظ على حيويتك، إنه الوقت المناسب للتركيز على النشاطات الخارجية.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 15-10-2024

مهنياً: تدفعك المنافسة إلى إرادة أقوى وعزم على كسر القيود، ويبرز ذلك جلياً في الأيام المقبلة ويضعك أمام حيرة أو بلبلة.

عاطفياً: كل علاقة تنشأ اليوم تتعمق أواصرها، فتشتد متانة لتنتهي إلى ارتباط، لكن تعيد حساباتك بهدوء وتتوصل إلى استنتاج مريح.

صحياً: يعد النوم من الأمور الضرورية للصحة العامة للجسم، فقلة النوم قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض كالسمنة وأمراض القلب وغيرها، فتفاداها ونم الساعات المطلوبة.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 15-10-2024

مهنياً: تكون امام فرصة ثمينة لاحراز تقدم، تتوضح الخيارات وتسهل المبادرة، وتسمع جواباً أو توضيحاً في الرؤية، وتشعر بالقوة والقدرة على الإقناع.

عاطفياً: تضع على الطاولة مشكلة مع الشريك، ويفرض عليك الواقع الذي تعيشه مواجهة الصعوبات بدقّة ورويّة.

صحياً: تكون عرضة لمشاكل صحية لم تكن تتوقعها، وينتابك الخوف من أن تكون مصاباً بمرض لن تشفى منه في القريب العاجل.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 15-10-2024

مهنياً: تجنب الاستثمارات والمغامرات على الصعيد المهني، ولا ترضَ بالمجازفات بسلامتك أو باستقرارك، ولا تخالف القانون.

عاطفياً: تعاني إهمالاً وفتوراً في حياتك العاطفية، لذلك الجأ إلى كل طاقاتك الذهنية ومرونتك لمعالجة الوضع ولا سيما اذا كان الحبيب من برج الثور.

صحياً: لست معتاداً على كثرة المواجهات وهذا يهد من نشاطك، وإذا كنت قلقاً حاول لقاء الأصدقاء للتخفيف من هذه الضغوط.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 15-10-2024

مهنياً: تلقى خبراً جيداً بصدد امتحان قدمته، يتعاطف معك الحظ ويكون بانتظارك عرض جديد او فرصة للمشاركة في تجربة غنية، أنت على موعد مع الجديد والمفيد لمصلحتك.

مهنياً: تشعر بالرغبة في لقاء الشريك للتحدث في مختلف الأمور الخاصة بكما، للوصول إلى وضع خطة لمستقبلكما معاً.

صحياً: تشعر بالطاقة والحيوية اليوم، مما يساعدك على تحقيق الكثير من الأهداف المؤجلة خلال الفترة الماضية، لذلك ينصحك الفلك الإهتمام أكثر بصحتك.