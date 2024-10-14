القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الـ 40 في ذكرى نصر أكتوبر بحضور الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:30 صباحاً - تنظم القوات المسلحة اليوم الندوة التثقيفية رقم (٤٠)، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.

وتشهد الندوة حضور نخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية، إضافة إلى أبطال حرب أكتوبر الذين يشاركون في سرد تفاصيل معركة العبور والانتصارات التي حققتها القوات المصرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

كما تتضمن الندوة عروضاً وثائقية وشهادات حية من أبطال الحرب، مما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار لمصر ودعم جهود التنمية الشاملة .

تعد هذه الندوة واحدة من أهم الفعاليات التثقيفية التي تنظمها القوات المسلحة دوريا، والتي تهدف إلى توعية الأجيال الجديدة بقيمة التضحيات التي قدمها الشعب المصري من أجل استعادة أراضيه والحفاظ على سيادته.