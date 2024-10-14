مال وأعمال

ترامب يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على المركبات…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على المركبات… من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:08 صباحاً - سي إن بي سي_  ألمح المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب ، اليوم الأحد، إلى احتمال فرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على الأقل على المركبات المستوردة من المكسيك، قائلاً إن هذه الخطوة تهدف إلى منع بيع السيارات من مكسيكو سيتي لواشنطن.

predco_adv_2021

وأضاف خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز بُثت اليوم الأحد “ما سأفعله هو أنني سأفرض رسوماً جمركية 200 أو 500%، لا يهمني. سأضع رقماً يستحيل معه بيع سيارة واحدة… لا أريدهم أن يلحقوا الأذى بشركات السيارات لدينا”.

E-Bank

وكان ترامب، الذي سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطية كامالا هاريس في الخامس من نوفمبر ، قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية 100% على السيارات والشاحنات المستوردة حال انتخابه رئيسا بهدف مساعدة صناعة السيارات المحلية.

BonatMisr

ورفع ترامب هذه النسبة إلى 200% خلال حديثه في تجمع انتخابي قبل أيام في جونو بولاية ويسكونسن.

HapiSalonWhite

وذكر خلال مقابلته مع فوكس نيوز “عندما أستخدم الرقم 200 فإنني أقصده… لا أريد سيارتهم. لن يتمكنوا من بيع السيارات. لن أسمح لهم ببناء مصنع على الجانب الآخر من الحدود وبيع ملايين السيارات في الولايات المتحدة وتدمير ديترويت أكثر”.

وقالت شركات مصنعة للسيارات في 2019 إن فرض رسوم جمركية بنحو 25 % على السيارات القادمة من المكسيك ومكوناتها قد يكون له تأثير شديد على الصناعة ويرفع تكاليف المركبات.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على المركبات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا