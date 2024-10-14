ترامب يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على المركبات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:08 صباحاً - سي إن بي سي_ ألمح المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب ، اليوم الأحد، إلى احتمال فرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على الأقل على المركبات المستوردة من المكسيك، قائلاً إن هذه الخطوة تهدف إلى منع بيع السيارات من مكسيكو سيتي لواشنطن.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز بُثت اليوم الأحد “ما سأفعله هو أنني سأفرض رسوماً جمركية 200 أو 500%، لا يهمني. سأضع رقماً يستحيل معه بيع سيارة واحدة… لا أريدهم أن يلحقوا الأذى بشركات السيارات لدينا”.

وكان ترامب، الذي سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطية كامالا هاريس في الخامس من نوفمبر ، قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية 100% على السيارات والشاحنات المستوردة حال انتخابه رئيسا بهدف مساعدة صناعة السيارات المحلية.

ورفع ترامب هذه النسبة إلى 200% خلال حديثه في تجمع انتخابي قبل أيام في جونو بولاية ويسكونسن.

وذكر خلال مقابلته مع فوكس نيوز “عندما أستخدم الرقم 200 فإنني أقصده… لا أريد سيارتهم. لن يتمكنوا من بيع السيارات. لن أسمح لهم ببناء مصنع على الجانب الآخر من الحدود وبيع ملايين السيارات في الولايات المتحدة وتدمير ديترويت أكثر”.

وقالت شركات مصنعة للسيارات في 2019 إن فرض رسوم جمركية بنحو 25 % على السيارات القادمة من المكسيك ومكوناتها قد يكون له تأثير شديد على الصناعة ويرفع تكاليف المركبات.