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«الدرس».. ندوة فنية في الندوة التثقيفية الـ 40 بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:36 مساءً - شهدت فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 التي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فقرة فنية مسرحية بعنوان "الدرس".

 

وتحتفل الدولة المصرية في كل شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة، وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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