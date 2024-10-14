مال وأعمال

الضرائب تطالب الملزمين بالمرحلة السابعة بتفعيل حساباتهم على…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب تطالب الملزمين بالمرحلة السابعة بتفعيل حساباتهم على… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على توجيهات وزير المالية المستمرة بالتسهيل على الممولين وتوعيتهم بأهمية انضمامهم للمنظومات الضريبية وفقا لمراحل إلزامهم.

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وطالبت رئيس المصلحة في بيان اليوم، ممولي كل من المناطق الضريبية المدمجة القاهرة ثان، والقاهرة ثالث ،والقاهرة رابع ،والقليوبية الملزمين بالمرحلة السابعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات في 15 أكتوبر 2024، بتفعيل حساباتهم على المنظومة، وذلك اعتبارا من غد 15 أكتوبر.

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ونوهت أن الممول يستطيع الدخول على رابط الاستعلام التالي لمعرفة الإجراءات الواجبة https://www.eta.gov.eg/ar/uptcp-inq، ولمزيد من المعلومات عن المنظومة يتم زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services.

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وأوضحت عبد العال، أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لممولي المرحلة السابعة منها اعتبارا من تاريخ الإلزام الفعلي في 15 أكتوبر 2024.

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وأهابت بالممولين سرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقًا لقرار الإلزام، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأوضحت أن رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة هو https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2024-06/uptcp-non_core_taxpayer_enroll_guide-2024-06-11.pdf.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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