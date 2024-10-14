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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.9% في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:15 مساءً - سي ان بي سي _ رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني من 4.7% إلى 4.9% عن 2024.
وقال البنك الأمريكي في مذكرة بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر، إن صناع السياسة في بكين عززوا تركيزهم على الاقتصاد.
وأرجع جولدمان ساكس ترقيته بالرفع لتوقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى تصريحات وزارة المالية الصينية بأن صناديق السندات الخاصة للحكومات المحلية بقيمة 2.3 تريليون يوان (325.4 مليار دولار) ستستخدم في الربع الرابع.
كما أشار إلى عزم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على الموافقة المسبقة على 200 مليار يوان من مشاريع العام المقبل بحلول نهاية الشهر الجاري.
كما رفع جولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن العام المقبل إلى 4.7% من مستويات 4.3%.
وأضافت المذكرة: نعتقد أن تدابير التخفيف المعلنة والمقترحة حتى الآن تترجم إلى مفاجأة صعودية بنحو 0.4% إلى توقعاتنا المسبقة.
وعلى الرغم من ذلك، أكد البنك على أن نظرته الهيكلية للنمو الصيني لم تتغير في ظل استمرار تحديات النمو بما في ذلك تدهور التركيبة السكانية ومخاطر سلاسل التوريد العالمية.
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