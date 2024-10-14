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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التصديري للجلود: طرح مبان بالمنطقة الصناعية في الروبيكي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - فاطمة أبو زيد _ تطرح شركة القاهرة للاستثمار الصناعي مباني بالمنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي للجلود خلال الأسبوع المقبل، بحسب محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، رئيس لجنة التراخيص باتحاد الصناعات.
كما أشار سرج في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إلى أن المجلس التصديري أطلق مبادرة باسم “صناع مصر”؛ لحث القطاع غير الرسمي على الانضمام إلى القطاع الرسمي بحوافز ضريبية مرضية.
وأعرب رئيس “التصديري للجلود والمنتجات الجلدية” عن ترحيبه بالحوافز الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا.
ويرى سرج أن هذه الحوافز المفتاح الرئيسي لزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
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