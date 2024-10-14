انت الأن تتابع خبر جوزك هيتجنن من جمالك!!.. مكونين اثنين فقط من مطبخك و ودعي التجاعيد نهائيا واحصلي على شباب ونضارة دائمين.. هترجعي 20 سنة لورا..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيت الزيتون مع الزبادي هو مزيج طبيعي سحري يمكن أن يعيد لبشرتك النضارة والشباب حتى لو كنت في السبعين من عمرك، هذه الوصفة البسيطة المفعمة بالعناصر المغذية تعمل على تحسين مظهر البشرة وإعادة الحيوية التي قد تكون تلاشت مع مرور الزمن فلا عجب أن جوزك هيتجنن عليكي بعد رؤية النتيجة المذهلة!

فوائد زيت الزيتون والزبادي للبشرة

زيت الزيتون معروف بخصائصه المرطبة والمغذية ومنها:

غني بالفيتامينات مثل فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تساعد في حماية البشرة من التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

كما يعمل على تجديد خلايا الجلد وتعزيز مرونته.

بالإضافة إلى ذلك زيت الزيتون يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي مما يجعل البشرة تبدو أكثر شبابا وحيوية.

أما الزبادي فهو يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة بلطف وإزالة الخلايا الميتة.

كما يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها إلى جانب قدرته على تهدئة البشرة المتهيجة وترطيبها بعمق.

تحضير ماسك الزبادي وزيت الزيتون

لتحضير هذا القناع الرائع اتبعي الخطوات التالية: