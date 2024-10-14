ضبط متهم ظهر بمقطع فيديو متجرداً من ملابسه ويلوح بسلاح أبيض بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص متجرداً من ملابسه بالجزء العلوى وممسكاً بيده سلاح أبيض ويقوم بالتلويح به بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، بالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة مركز منية النصر).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بذلك على إثر حدوث مشاجرة بينه و(طالب – مقيم بدائرة المركز) لإعتقاد الأخير بقيام الشخص الظاهر بالمقطع بمعاكسة خطيبته حال سيره على مقربة منها أثناء تواجدهما بدائرة المركز.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.