التعليم تعلن غلق باب التحويلات للعام الدراسى الجارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 07:33 صباحاً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على غلق باب التحويلات بالعام الدراسى الحالي، مشيرة إلى أن التحويلات التي تمت في المديريات والإدارات التعليمية راعت الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس وأيضا الظروف القهرية للطلاب وفقا للشروط والضوابط التي تم تحديدها.

فيما كشفت مصادر مسئولة بالوزارة عن تلقى عدد كبير من تحويلات طلاب المرحلة الثانوية من مدارس إلى مدارس ومن محافظة إلى محافظة أخرى وتمت الموافقة على من توافرت لديهم الشروط والضوابط القانونية مع مراعاة عدم قبول أي تحويلات الإدارات التعليمية المغلقة.وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات المهمة كالتالى:

- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).

- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.

- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيه للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

الواجب المنزلي سيكون موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وتم نشر الواجب المرتبط بكل درس عى موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله في الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية.

- لا تراجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.

