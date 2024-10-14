رئيس أركان الاحتلال : نحن فى حالة حرب والهجوم على قاعدة جولاني صعب والنتائج مؤلمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:30 صباحاً - قال رئيس الأركان الإسرائيلي خلال زيارته قاعدة جولاني إننا في حالة حرب والهجوم على القاعدة صعب والنتائج مؤلمة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو يقوم بالتحقق مما إذا كانت الطائرة المسيّرة التى أطلقت الإنذارات في نهاريا وعكا هي نفسها التي انفجرت في بنيامينا.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، أن حزب الله اللبناني أطلق طائرتين أو ثلاث طائرات مسيّرة في الوقت نفسه ضمن الحدث، وتم اعتراض إحداها فوق المجال البحري.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لم يتم رصد المسيّرة التي انفجرت في بنيامينا ولم تكن هناك أي محاولات لاعتراضها إلى جانب عدم تفعيل صفارات الإنذار.