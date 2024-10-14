ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالزاوية الحمراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتان) ، لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص من أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

- ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان) بدائرة قسم شرطة الزاوية تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأرشدا عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" تم ضبطه.

- ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات السكنية بأسلوب " الفك والمغافلة " وبحوزته (6 عداد مياه – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

- ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابوت وكسر الكالون" ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.