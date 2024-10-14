محافظة الجيزة: ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومجهولة المصدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:36 مساءً -

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مسؤلى الأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة.

وفى ذلك الإطار قامت مديرية الطب البيطرى بالجيزة بتوجيه عدد من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.

واطلع المحافظ على جهود مديرية الطب البيطرى ونتائج الحملات التي شملت أحياء ومراكز ومدن ( بولاق الدكرور ، الوراق، امبابة ، العجوزة، البدرشين، اوسيم، الهرم.)

وأوضح التقرير أن الحملات نجحت فى ضبط 7 طن و 97 كجم لحوم ودواجن ومصنعات فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى ومذبوحات خارج المجازر ، وتم تحرير14 محضر بالمضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.