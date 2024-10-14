جيش الاحتلال يتوعد بـ رد قوي على ضربات حزب الله ضد القاعدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:30 مساءً - أبلغ وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، الولايات المتحدة الأمريكية، بأن تل أبيب سترد بقوة على حزب الله بعد أن استهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية ما أسفر عن مقتل أربعة جنود.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال مكتب جالانت في بيان، إنه تحدث إلى نظيره الأمريكي لويد أوستن خلال الليل و"شدد على خطورة الهجوم والرد القوي الذي سيتم القيام به ضد حزب الله".

وفي وقت لاحق، أشار جالانت بعد زيارته قاعدة جولاني عقب قصفها بمسيرة من حزب الله، إلى أن "هذا حادث صعب وعواقبه مؤلمة. يجب علينا التحقيق فيه ودراسة التفاصيل واستخلاص الدروس بطريقة سريعة ومهنية".

هجوم مسيرات بنيامينا

وكانت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أعلنت ارتفاع عدد جنود الاحتلال المصابين في هجوم مسيرات على منطقة بنيامينا إلى 67.

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال المسعفين الإسرائيليين إنه لا يزال عدد المصابين بجروح خطيرة عند أربعة، إلى جانب إصابة خمسة بجروح خطيرة وإصابة 14 بجروح متوسطة.

وتم نقل معظمهم إلى مركز هيليل يافا الطبي في الخضيرة. وتم نقل آخرين إلى مستشفى سبأ في رمات غان، ومستشفى رامبام في حيفا، ومركز رابين الطبي في بيتاه تكفا.