ضبط المتهم بضرب زوجته بسلاح أبيض

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض ويقوم بالتعدى على إحدى السيدات محدثاً إصابتها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة من السيدة المشار إليها بقيام زوجها بالتعدى عليها على النحو المشار إليه محدثاً إصابتها بجروح متفرقة بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته الأداة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لخلافات بينهما .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.