وزارة الثقافة تحيي ذكرى الرمزين الخالدين أحمد شوقي وطه حسين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - في إطار حرص وزارة الثقافة، على تسليط الضوء على الرموز وتذكير الجيل الجديد دوماً برواده، نظم قطاع الفنون التشكيلية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية التي احيا بها ذكرى أمير الشعراء أحمد شوقي وعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.

حيث يشهد شهر أكتوبر من كل عام ذكرى ميلاد ورحيل أمير الشعراء (16 أكتوبر1868 - 14 أكتوبر1932)، ورحيل عميد الأدب العربي (15 نوفمبر1889 - 28 أكتوبر1973)

من بين هذه الفعاليات استضاف متحف أحمد شوقي ورشة فنية لفريق (رسم مصر) تحت إشراف د. محمد حمدي - أستاذ التصوير بكلية التربية الفنية - أعقبها افتتاح لمعرض فني لنتاج الورشة، وذلك السبت 12 أكتوبر، كما تضمن برنامج الاحتفالية زيارات متحفية لفنانين وشعراء ومثقفين أعقبها أمسية شعرية بعنوان "الشعر وذاكرة الأمة" بمركز سينما الحضارة بساحة الأوبرا المصرية، حضرها كوكبة متميزة من الشعراء والأدباء والمثقفين والإعلاميين، حاضر فيها كلا من الشاعر الدكتور أحمد بلبولة - عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والشاعر الدكتور علاء جانب - عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الشاعر الإعلامي السيد حسن - مدير عام البرامج الثقافية بالإذاعة المصرية ونائب رئيس اتحاد الكتاب، وأدار اللقاء الناقد الدكتور السيد العيسوي.

وتضمنت الفعاليات انطلاق برنامج احتفالات قطاع الفنون التشكيلية بذكرى عميد الأدب العربي بمركز رامتان الثقافي في رحاب متحفه بمنطقة الهرم، حيث تم إقامة الحلقة الأولى لصالون " مبدعون متميزون " لذوي القدرات الخاصة وذلك يوم الخميس الماضي، واستضاف الصالون مجموعة من المبدعين من المكفوفين قاموا بعرض تجاربهم الإبداعية والفنية المتميزة منهم الكاتبة نهلة سليمان، د. أحمد كارم، د. أحمد سيد المصري، والفنانة بسمة محمد عازفه الكمان من فريق النور والأمل وقدمت مجموعة من المقطوعات الموسيقية، أدار الفاعلية الدكتور سيد العيسوي منسق الصالون والفنانة مروة محيي مديرة متحف طه حسين.

واستمرارا في برنامج الاحتفاء بالذكرى 51 على رحيل العميد نظم المركز الأحد 13 أكتوبر صالون طه حسين للأطفال بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل بحضور الباحث حسن الحلوجي بالمركز الأستاذة اوجوني مدير الحديقة الثقافية وشارك في الصالون 50 طالباً.