حقيقة اعتذار عمرو سلامة عن فيلم" شمس الزناتي "

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت تصريحات صحفية حقيقة اعتذار المخرج عمرو سلامة عن فيلم “ شمس الزناتي” مؤكدين أنه لم يعتذر عن العمل ويستأنفون التصوير حاليا.

الفيلم يدور في إطار أكشن تشويقي، يعود من خلال الأحداث بالزمن إلى الوراء لمدة 15 عامًا، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي التي شاهدناها في فيلم عادل إمام في 1991، ويلعب محمد إمام خلاله

أعلن المخرج عمرو سلامة مؤخرًا عن بدء تصوير مسلسله الجديد "برستيج"، الذي يمثل عودة الفنانة راندا عوض إلى الساحة الفنية بعد غياب استمر عدة سنوات، حيث كانت آخر أعمالها في مسلسل "كلبش 2" عام 2018، مما يجعل هذه العودة منتظرة من قبل جمهورها.