أحمد فريد يعلن تعرض والدته لأزمة صحية

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلن المطرب أحمد فريد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعرض والدة لأزمة صحية معلقًا :"يارب اشفي امي و اشفي كل مريض يارب العالمين ".



وفاة خالة أحمد فريد

سبق وأعلن أحمد فريد منذ يومين عن وفاة خالته معلقًا :"البقاء و الدوام لله توفيت الي رحمه الله خالتي و امي التانيه الحاجة صابرين عطية ،إنا لله و ان اليه راجعون دعواتكم ".

وكانت أغنية زمان وجبر هى آخر أعمال أحمد فريد الذي تصدر بها تريند السعودية ومصر.

كلمات أغنية زمان وجبر

راجع يا خبر ده زمان وجبر مفيهاش حبايب خلاص

وعايز تجيلي ونرجع ياعيني ده كلام ومالهوش اساس

كان كان فيه وخلص خلاص بقي فات ال أو ان

انا حد تاني غير اللي قابلك يوم زمان

كفه جراحك دي اللي طبت ع الميزان

فاق فاق قلبي ليك وخلاص لغي اي اتفاق

قفلت باب انا للعتاب والاشتياق

قابل بقي وافتح كمان باب الفراق

دفاتر قديمه ولا ليها قيمه ولا ليها اي اعتبار

قفلنا الروايه وتتر النهايه بعديه مفيش اعتذار



كان كان فيه وخلص خلاص بقي فات ال أو ان

انا حد تاني غير اللي قابلك يوم زمان

كفه جراحك دي اللي طبت ع الميزان

فاق فاق قلبي ليك وخلاص لغي اي اتفاق

قفلت باب انا للعتاب والاشتياق

قابل بقي وافتح كمان باب الفراق.