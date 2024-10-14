بعد تصدرها الترند... تعرف على حقيقة انفصال نادين نسيب عن خطيبها ناريك ناربيكيان

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدرت اسم النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تريند مؤشرات بحث" جوجل "، فور بمشاركتها بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام لشابة تقود الجيت سكي في البحر وفي الخلفية اغنية unstoppable للنجمة العالمية Sia وأفقته برسالة غير واضحة جاء فيها: "يسعدني ان اعلن انني متزوجة رسمياً، لا، انا عزباء ومباركة".



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر، وشكك البعض بالامر، معتبرين ان رسالة نادين تحمل تفسيرين، قد يكون أنها متزوجة رسمياً من خطيبها ناريك ناربيكيان ولم تعد عزباء، في حين فسرها البعض الآخر بأن علاقتها به انتهت وهي باتت وحيدة وراضية بهذا الامر.



آخر أعمال نادين نسيب نجيم



والجدير بالذكر أن آخر أعمال نادين نجيم، هو مسلسل 2024، الجزء الثاني من مسلسل 2020 الذي عرض قبل ثلاثة أعوام، والجزء الجديد مؤلف من 15 حلقة، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نادين نجيم كل من محمد الأحمد، وكارمن لبس، ورفيق على أحمد، وآخرون