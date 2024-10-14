العالم اليوم - بروج تنقل 700 ألف طن من منتجاتها عبر قطارات الاتحاد خلال عام

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:22 صباحاً - أعلنت، شركة "بروج"، اليوم الاثنين، أنها نقلت أكثر من 700 ألف طن من مادة البولي أوليفين، خلال السنة الأولى من تعاونها مع شركة "قطارات الاتحاد"، المُطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات.

وبحسب بيان من الشركة اطلعت عليه دوت الخليج، فقد تم نقل أكثر من 36 ألف حاوية من حاويات شركة "بروج" منذ شهر سبتمبر 2023، من محطة الشحن بالسكك الحديدية في مدينة الرويس الصناعية إلى ميناء خليفة في أبوظبي، وذلك عبر شركة "قطارات الاتحاد للشحن"، التابعة لشركة "قطارات الاتحاد"، والتي تتولى تشغيل هذه الخدمة.

وتستغرق الرحلة الآن نحو أربع ساعات فقط مقارنة بنحو 12 ساعة عند استخدام وسائل النقل الأخرى، ما يمكّن شركة "بروج" من تحقيق كفاءة أعلى في التكاليف وخفض في الانبعاثات الكربونية.

وتساهم خدمة النقل عبر القطارات، التي جاءت بموجب اتفاقية وقعتها شركة "بروج" مع شركة "قطارات الاتحاد" في نهاية عام 2022، في فتح آفاق أوسع لنمو وتطور الشركة كما تدعم مرونتها في مواجهة الظروف الجوية مثل الضباب، مقارنة بوسائل النقل البري.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "إن استخدامنا لشبكة السكك الحديدية لنقل منتجاتنا من محطة مدينة الرويس الصناعية قد مكّننا من اكتشاف المزيد من الفرص الجديدة، وتعزيز تركيزنا على تصدير حلول الشركة المصنوعة في الإمارات، لتلبية الطلب المتزايد من العملاء، فضلاً عن تعزيز سلاسل الإمداد المحلية".

وأضاف السويدي:" قد تمكنت بروج من خلال هذه الشراكة من نقل حمولات أكبر من المنتجات المعدة للتصدير في كل رحلة عبر السكك الحديدية وبسرعات أعلى مما ساهم في تعزيز تنافسيتنا ، ومكن من التقليل من مخاطر أعمالنا من خلال تنويع خدماتنا اللوجستية نظراً لأن الشحن عبر السكك الحديدية يستخدم شبكات نقل أكثر تطوراً ".

كما تدعم هذه الشراكة برنامج المحتوى الوطني، حيث تتم إعادة توجيه 88 بالمئة من قيمة الاتفاقية لدعم نمو وتنويع الاقتصاد المحلي.

وتأتي هذه الاتفاقية استناداً إلى الشراكة طويلة الأجل بين شركة "قطارات الاتحاد" وشركة "أدنوك"، التي تعد أولى الشركات المستخدمة لخدمات شركة " قطارات الاتحاد " لنقل حبيبات الكبريت عبر كافة أنحاء دولة الإمارات وتصديرها للخارج.

وتمتد محطة الشحن بالسكك الحديدية الجديدة في مدينة الرويس الصناعية على مساحة تزيد على مليون متر مربع، وتقوم المحطة بكافة الخدمات الخاصة بحاويات الشحن من مناولة وتحميل وتفريغ الحاويات وتخزينها وصيانتها، لتسهم بذلك في تعزيز سير عمليات "بروج" وتوسعة نطاق وصول منتجاتها إلى كافة أنحاء العالم.

وتعمل شركتا "بروج" و"قطارات الاتحاد" حالياً على توسيع شراكتهما الإستراتيجية لنقل المنتجات إلى موانئ إضافية في دولة الإمارات ، بما في ذلك ميناء الفجيرة.

يُذكر أن "بروج" توفر خدماتها حالياً للعملاء في أكثر من 80 دولة في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما توفر حلول البولي أوليفين المتميزة والمبتكرة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والسيارات والرعاية الصحية والتغليف المطور.