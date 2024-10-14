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لهذا السبب.. خالد محمود يتصدر ترند جوجل

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان خالد محمود ترند محرك البحث جوجل، وذلك بعد تصريحات تليفزيونية خرج بها عن أجره في الأعمال الفنية.

 

وقال خالد محمود في تصريحات تلفزيونية: حاليًّا أجرى أقل  مما كنت اتقاضاه قبل 14 سنة.

وأعرب خالد محمود عن غضبه الشديد من تراجع أجره، مؤكدًا أنه على الرغم من نجاحه وشهرته إلا أن ظروفه المالية قد تدهورت. 

ويذكر أن آخر أعمال خالد محمود، كان مسلسل "نقل عام" وعرض عام 2022، من إخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين.

 

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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