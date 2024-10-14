جتلكو.. أحمد سلطان يطرح الأغنية الدعائية لفيلم "المخفي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان أحمد سلطان عن طرح أغنية "جتلكو" وهى الأغنية الدعائية لأولى بطولاته المطلقة في السينما وهو فيلم المخفي.



تفاصيل الأغنية

ونشر أحمد سلطان الأغنية من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقًا:"هنودع الصيف بأغنية (جتلكو) الاغنيه الدعائيه لفيلم المخفي،مع ريشا كوستا وسماره ناو".



قصة فيلم المخفي



تتمحور أحداث الفيلم حول شاب خجول يبدأ حياته العملية بعد تخرجه من الجامعة يتسم هذا الشاب بحسن النية ويصدق كل من حوله، مما يورطه في سلسلة من المشاكل بسبب تعامله الصادق مع الجميع، وتتناول القصة هذه المواقف الكوميدية التي يواجهها في العمل ومع خطيبته الجميلة، وحتى مع عائلته وأصدقائه.



آخر أعمال أحمد سلطان



يذكر أن آخر أعمال أحمد سلطان مسلسل عمر أفندي،ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

أحداث مسلسل عمر أفندي



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.