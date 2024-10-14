محمد لطفي يتعاقد علي فيلم "من أيام الجيزة "بطولة إياد نصار

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان محمد لطفي علي فيملة الجديد الذي يحمل اسم “من أيام الجيزة"، والتي تدور أحداثة في إطار الكوميدي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

ويضم فيلم “من أيام الجيزة” مجموعة من الفنانين ومنهم: إياد نصار، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، آية سماحة، وحاتم صلاح، ومن إخراج مرقس عادل.

أحدث أعمال إياد نصار

ومن ناحية أخري، بدأ صناع مسلسل “ظلم المصطبة” الإستعدادات النهائية لإنطلاق تصويره، لعرضة في الشهر الرمضاني المقبل 2025.

مسلسل “ظلم المصطبة” من بطولة إياد نصار وريهام عبدالغفور من تأليف أحمد فوزى صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة، ومن إنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي والفني.

وكان التعاون الأول بين الفنان إياد نصار وريهام عبدالغفور، كان من خلال مسلسل "حارة اليهود" الذي تم عرضه في عام 2015. وتدور أحداث المسلسل التاريخي الدرامي تناول الحياة في حارة اليهود في مصر خلال الفترة من عام 1948 حتى العدوان الثلاثي. وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: منة شلبي، هالة صدقي، سيد رجب، أحمد حاتم، والراحل سامي العدل، وكان من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.