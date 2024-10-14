تامر عاشور يحيي حفلا في الكويت أول نوفمبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 1 من شهر نوفمبر القادم بحديقة الشهيد بالكويت.

ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديد “هيجيلى موجوع” والتى طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

ويعيش حاليا المطرب تامر عاشور حالة من النشاط الفني وإحياء سلسلة من الحفلات المختلفة والتى يبدأ من يوم الجمعة القادم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .

ويليها حفل يوم 25 ضمن احتفالات أكتوبر ويقيمه داخل فندق الماسة ومن المفترض أن يحضر هذا الحفل عدد كبير من جمهوره بالقاهرة.

وبعدها يطير تامر عاشور إلى الكويت استعداد لإحياء حفلته المنتظرة هناك يوم 1 من شهر نوفمبر القادم داخل حديقة الشهيد.