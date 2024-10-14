انت الأن تتابع خبر"بأقل من 5000 جنية هتغير تليفونك بأقوى هاتف في فئة الغلابة بإمكانيات عالية ببطارية كبيرة وكاميرا دقة عالية التصوير" .. مواصفات Realme C33 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر شركة ريلمي من أبرز العلامات التجارية في عالم الهواتف الذكية، حيث تواصل تقديمها لأجهزة مبتكرة تجمع بين التصميم الجذاب والأداء القوي بأسعار تنافسية، وقد أعلنت ريلمي عن إطلاق هاتفها Realme C33، الذي يُعد خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي يتناسب مع احتياجاتهم اليومية دون التأثير على ميزانيتهم، ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة بتصميم النوتش، حتى يوفر تجربة مشاهدة غامرة ومريحة، سواء كنت تتصفح الإنترنت أو تشاهد مقاطع الفيديو، ومن خلال تلك المقالة من موقعنا” دوت الخليج” سوف نستعرض مواصفاته ومميزاته كاملة.

مواصفات Realme C33

إليك جدول بمواصفات هاتف Realme C33:

المواصفة Realme C33 نوع الشريحة يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano SIM. شبكات الاتصال يدعم الجيل الثاني (2G) والجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G). الأبعاد 164.2 × 75.7 × 8.3 ملم. الوزن 187 جرام. الخامات بلاستيك لامع. الشاشة نوع IPS LCD، بمساحة 6.5 إنش، جودة 720 × 1600 بكسل، كثافة 270 بكسل لكل إنش. الإصدار الأول ذاكرة صلبة 32 جيجا بايت، ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت. الإصدار الثاني ذاكرة صلبة 64 جيجا بايت، ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت. الإصدار الثالث ذاكرة صلبة 128 جيجا بايت، ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت. زيادة المساحة التخزينية يدعم كارت ميموري في منفذ منفصل. المعالج Tiger T612 بتكنولوجيا 12 نانو. معالج الرسوميات Mali-G57.

مميزات Realme C33

إليك أهم مميزات هاتف Realme C33:

الميزة Realme C33 الكاميرا الأمامية دقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2. الكاميرا الخلفية مزدوجة. الكاميرا الأساسية دقة 50 ميجا بكسل. الكاميرا الثانية دقة 0.3 ميجا بكسل للعزل بفتحة عدسة F/2.8. فلاش ليد فلاش أحادي. تصوير الفيديو بجودة FHD بدقة 1080 بكسل (30 إطار/ثانية). بجودة HD بدقة 720 بكسل (30 إطار/ثانية). الواي فاي يدعم ترددات b/g/n و Dual-band. البلوتوث إصدار 5.0 مع دعم خاصيتي A2DP و LE. تحديد الموقع الجغرافي يدعم GPS وأنظمة الملاحة الأخرى (GLONASS, GALILEO, BDS). منفذ السماعات 3.5 ملم. وسائل الأمان والحماية مستشعر بصمة مدمج بزر الطاقة. خاصية Face Unlock لفتح الهاتف بواسطة الوجه. المستشعرات يدعم مستشعرات التسارع والقرب. منفذ USB Micro USB. البطارية سعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 10 واط. نظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة Realme UI S Edition. الألوان المتوفرة ذهبي، أزرق، أسود.

سعر Realme C33

يتوفر الهاتف في مصر بسعر حوالي 4500 جنيه للنسخة التي تأتي بسعة 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت، بينما النسخة ذات سعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت متاحة بسعر حوالي 4900 جنيه، مع ضمان دولي، أما في السعودية، فإن النسخة التي تأتي بسعة 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت تُباع بسعر يقارب 450 ريال.