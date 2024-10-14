رحاب الجمل تتصدر تريند "جوجل".. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة رحاب الجمل، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تصريحاتها الآخيرة عن مسلسلها الجديد" برغم القانون" مع الفنانة إيمان العاصي وعدد كبير من نجوم الفن، والذي يعرض حاليا على شاشة قناة "ON”، على هامش تكريمها في مهرجان "ملتقى نجم العرب"، حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي تم عرضه رمضان الماضي.

رحاب الجمل

وأعربت "رحاب" عن سعادتها الشديدة بردود فعل الجمهور على دورها ف المسلسل، قائلة: "سعيدة جدًا بالتفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض كل حلقة، والجمهور سيشهد العديد من المفاجآت في الحلقات المقبلة".

وأكدت رحاب الجمل أن إيمان العاصي: "تستحق البطولة المطلقة منذ وقت طويل".

أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

رحاب الجمل

آخر أعمال رحاب الجمل

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل الدرامية، هو مشاركتها في مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "بيت الرفاعي"

رك في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة،صبري عبد المنعم، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.