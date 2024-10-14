تفاصيل مسلسل "6 شهور" لـ نور النبوي قبل عرضه على منصة WATCH IT

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض مسلسل "6 شهور" الذي يعتبر أول بطولة مطلقة للفنان الشاب نور النبوي في الدراما التلفزيونية، المسلسل من المقرر عرضه حصريًا على منصة WATCH IT، ومن المقرر أن يبدأ عرضه يوم 23 أكتوبر الجاري، حيث سيتم عرض حلقتين كل أسبوع من المقرر عرضهما كل يوم أربعاء.

قصة مسلسل "6 شهور"

تدور أحداث المسلسل حول "مراد"، الذي يجسد شخصيته نور النبوي، وهو موظف في شركة عقارات يسعى جاهدًا لإثبات كفاءته وكسب ثقة مديره.

يدخل في منافسة حادة مع زميلته في العمل، والتي تؤدي دورها الفنانة نور إيهاب، مما يزيد من حدة الصراع والتشويق في العمل.

عدد حلقات المسلسل وطاقم العمل

يتكون مسلسل "6 شهور" من 10 حلقات، ويضم طاقمًا مميزًا من الفنانين إلى جانب نور النبوي، من بين هؤلاء الفنانين: مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد علي، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، باسم موريس، بسمة نبيل وغيرهم. المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

دور باسم موريس في المسلسل

ويلعب الفنان الشاب باسم موريس دور "فؤاد"، الذي يظهر بشخصية عميل يعود من الكويت ويبحث عن وحدة سكنية خلال لكي يقوم بشرائها، مما يضفي طابعًا دراميًا على الأحداث ويزيد من التشويق.

نور النبوي

أعمال نور النبوي السابقة

شارك نور النبوي في شهر رمضان الماضي في مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي كان من بطولة والده الفنان خالد النبوي، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وضم العمل نخبة من النجوم مثل نشوى مصطفى، حلا شيحة، محمود حافظ، سلاف فواخرجي وغيرهم، وكان العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما.

أحدث أعمال نور النبوي السينمائية

حاليًا، يعمل نور النبوي على تصوير فيلم "الحريفة 2" إلى جانب مجموعة من الفنانين مثل أحمد غزي، نور إيهاب، بيومي فؤاد، خالد الذهبي وغيرهم. الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج طارق الجنايني.