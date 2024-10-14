نتائج القبول المركزي ٢٠٢٥ .. الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2024 الحكومية العراقية وزارة التعليم العالي

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رياض - احمد صلاح - رابط نتائج القبول المركزي ٢٠٢٥ بالجامعات العراقية الحكومية، تعلن وزارة التعليم والبحث العلمي خلال هذا الأسبوع نتائج القبول المركزي 2024، للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وكان الطلاب قد تقدموا من أجل التسجيل في القبول المركزي خلال الفترة الماضية حتي بداية أكتوبر الجاري، وبعد ذلك قامت وزارة التعليم بمعالجة الملفات، وسوف تعلن نتائج القبول خلال الساعات القادمة عبر الموقع الإلكتروني، كما أنها سوف تقوم بنشر كشوفات pdf لجميع الكليات والمعاهد والمعدلات العلمي والأدبي.

نتائج القبول المركزي ٢٠٢٥

وستظهر نتائج القبول المركزي 2024 – 2025 بالعراق عبر الرابط https://mohesr.gov.iq/ar، ومن خلال موقعنا سوف نوفر لكم الطريقة الأسهل للحصول على النتائج، كما أن موقع نتائجنا ملازمنا الوزاري سيكون موفراً لتلك النتائج من خلال ملفات pdf، وانتظر الطلاب كثيراً حتي يتم الانتهاء من عملية القبول بالجامعات، وفور ظهور نتائج القبول، سيكون على الطلاب المقبولين بالجامعات تثبت تسجيلهم بها من خلال بعض الخطوات الإدارية.

الاستعلام عن نتائج القبول المركزي 2024 الحكومية العراقية

وسيتم الإعلان عن نتائج القبول المركزي في الجامعات الحكومية العراقية والأهلية عبر موقع القبول المركزي من خلال التالي:-

الولوج أولاً إلى موقع نتائج القبول المركزي epedu.gov.iq

epedu.gov.iq أكتب اسم الطالب والرقم الامتحاني

قم بتحديد الفرع الدراسي علمي أو أدبي

عليك الآن الضغط لمعرفة النتيجة الخاصة بك.

سوف تظهر لك النتيجة عقب ظهورها رسميًا من قبل وزارة التعليم العالي.

نتائج القبول المركزي 2024 pdf موقع نتائجنا

ويمكنك فور ظهور نتائج القبول بالجامعات العراقية، الحصول على نسخة pdf من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني فور ظهورها.