بعد تصدره التريند.. تعرف على موعد عرض "برغم القانون" الحلقة 23

القاهرة - محمد ابراهيم - مسلسل "برغم القانون" يواصل جذب انتباه الجماهير، خاصة مع اقتراب عرض الحلقة 23 التي ينتظرها عشاق الدراما المصرية بفارغ الصبر، ومن المقرر عرضها الليلة على منصة Watch it وyango play، وسوف تعرض غدًا على قناة ON وON دراما.

يتناول المسلسل الذي تقوم ببطولته إيمان العاصي، قصة مليئة بالتشويق والغموض، ويستمر في إثارة الفضول حول مصير الشخصيات والأحداث.

أبطال مسلسل "برغم القانون"

يضم المسلسل مجموعة من النجوم المميزين الذين نجحوا في تقديم أداء استثنائي لشد انتباه المشاهدين، ومن أبرز هؤلاء الأبطال

إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، المسلسل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر.

أحداث مشوقة مليئة بالغموض

تدور قصة "برغم القانون" حول شخصية ليلى، المحامية الشابة التي تقيم في مدينة بورسعيد. تستيقظ ليلى في أحد الأيام لتفاجأ باختفاء زوجها أحمد، الذي كان مثالًا للزوج المحب والأب الحنون، بعد 10 سنوات من الزواج المثالي الذي أثمر عن طفلين.

مع تصاعد الأحداث، تبدأ ليلى في الكشف جوانب خفية في حياة زوجها، وتتوالى المفاجآت التي تكشف أسرارًا غامضة لم تكن تتوقعها، ما يزيد من تعقيد الموقف ويثير العديد من التساؤلات حول أسباب اختفاء أحمد.