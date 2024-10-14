سر تصدر إلهام عبد البديع للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة إلهام عبد البديع، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد عودتها لزوجها المنتج والملحن وليد سامي، وبعدما أقامت الفنانة نهال عنبر مائدة عشاء احتفالًا عودتهما إلى حياتهما الزوجية، حيث أكدت نهال أن الخلاف الذي وقع بين الزوجين كان مجرد زوبعة لا تستحق كل هذا الضجيج، مشيرة إلى أن عودتهما جاءت بفضل الله وبفضل حبهما القوي.

تفاصيل العودة

وفي حديثها، أوضحت نهال عنبر في تصريحات صحفية لها أن المشاعر القوية بين إلهام ووليد كانت دائمًا حاضرة، وأن ما حدث من انفصال كان نتيجة لحالة غضب.

وأشارت إلى أن جميعنا يمكن أن نقول أشياء غير مدروسة في لحظات الغضب، مؤكدة أن تلك اللحظات لا ينبغي أن تُحمل في سياق المحاسبة.

وساطة الأصدقاء

وأضافت نهال أن بعض الأصدقاء والأقارب قد تدخلوا للوساطة بين الزوجين، حيث كانت رغبتهم القوية في العودة تجسد حبًا صادقًا نشأ بينهما منذ البداية.

كما أشارت إلى أن زواج إلهام ووليد كان نتيجة قصة حب عميقة، مما جعل الجميع متحمسين لرؤيتهم معًا مرة أخرى.

عمل فني جديد

على جانب آخر، تحدثت نهال عن مشروعها الجديد، حيث أكدت أنها تعمل حاليًا على تصوير مسلسل "غموض".

ووصفت سيناريو العمل بأنه متميز للغاية، مما دفعها للمشاركة فيه، حيث تقوم بتجسيد شخصية خالة إلهام، التي تواجه أحداثًا درامية غير متوقعة ستغير مجرى حياتها.

تفاصيل مسلسل "غموض"

وأكدت نهال أن المسلسل يتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية المهمة التي تخص المجتمع المصري، وأنه يتم إنتاجه من قبل وليد سامي، وتأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

وأشارت إلى أن هذا هو التعاون الثاني لها مع فريق العمل بعد نجاح فيلم "جبل الحريم"، مما يعكس عمق التعاون الفني بينهم.