لهذا السبب.. كريم عبدالعزيز يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان كريم عبدالعزيز، تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما انتهى من تصوير مشهد من أكبر مشاهد أحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "الأرض السوداء"، وجاء تصوير المشهد داخل الأوبرا المصرية، بحضور أكثر من 1200 ممثل وممثلة، ويعكف أبطال وصناع الفيلم على الإنتهاء من تصويره خلال الفترة القادمة، استعدادًا لطرحه في موسم أفلام عيد الأضحى.

كريم عبدالعزيز

آخر أعمال كريم عبدالعزيز

ويذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز في الدراما، هو مسلسل "الحشاشين"، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق العمل نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان.

أبطال وصناع مسلسل "الحشاشين"

وشارك في بطولة مسلسل "الحشاشين" بجانب الفنان كريم عبد العزيز كوكبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

أحداث مسلسل "الحشاشين"

وتدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.