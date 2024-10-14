داليا مبارك تجدد تعاونها مع ياسر بو علي في ألبوم "بصمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة السعودية داليا مبارك عن تعاون جديد مع الملحن ياسر بو علي من خلال أغنيتين في ألبومها الجديد "بصمة"، الذي أطلقته عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

تحمل الأغنية الرئيسية نفس اسم الألبوم وهي من كلمات عبدالله أبو راس، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع خالد عز، الأغنية تتميز بإيقاعاتها السعودية المميزة، وتقول في مطلعها: "ترك في خاطري بصمة وغادر عن مدى شوفي وغابت عني البسمة سكنت الخوف من خوفي"

أغنية "لو أهمك"

تعد أغنية "لو أهمك" الأغنية الثانية التي تعاونت فيها داليا مع ياسر بوعلي في هذا الألبوم. الأغنية من كلمات أحمد الصانع وتوزيع خالد عز، وتتميز باللحن العاطفي والكلمات التي تعبر عن مشاعر الألم والفقد. تقول داليا في مطلع الأغنية: "يا حبيبي لو أهمك خفف جروحك شوي صار لي فترة طويلة في غياهيب العنا".

حفل إطلاق الألبوم في الرياض

خلال احتفالية خاصة نظمتها داليا في مدينة الرياض لإطلاق ألبوم "بصمة"، أوضحت أن أغنية "بصمة" كانت أول أغنية تختارها للألبوم، وقد حضر الحفل مجموعة من صنّاع العمل، بالإضافة إلى الصحافة والإعلام، وسط أجواء تراثية مستوحاة من منطقة الدرعية.

تفاصيل ألبوم "بصمة"

إلى جانب الأغنيتين من ألحان ياسر بوعلي، تضمن ألبوم "بصمة" خمس أغنيات أخرى، ليصل مجموع الأغاني إلى سبعة. من بين الأغاني الأخرى في الألبوم: "فيها شي"، و"يا حسافة"، و"لو حبيتني"، و"رجّال"، وأغنية "انت كوني".