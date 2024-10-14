أخبار مصرية

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن نصر أكتوبر خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:33 مساءً - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا حول نصر أكتوبر، تقديم الفنانة سهر الصايغ برفقة مجموعة من طلاب المدارس.

 

وتحتفل الدولة المصرية في كل شهر أكتوبر من كل عام بالنصر المجيد، حيث استطاع رجال القوات المسلحة الباسلة في تخطي خط بارليف المنيع، والدخول إلى عمق أراضي سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض، وإعادة الهيبة، وكتابة أول نصر للعرب على الكيان الصهيوني، والقضاء على أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وذلك في مساء يوم السادس من أكتوبر عام 1973، الموافق العاشر من رمضان.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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