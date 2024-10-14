موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل "مطعم الحبايب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصاعدت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل "مطعم الحبايب"، الذي يُعد من الأعمال الدرامية الكوميدية المصرية التي لاقت اهتمامًا واسعًا بين المشاهدين.

المسلسل يجمع بين الدراما والكوميديا في إطار قصة فريدة تتمحور حول كتاب وصفات سحري يظهر لابنة الشيف "أبو المجد"، وهو ما يضيف الكثير من المفاجآت والأحداث الشيقة.

موعد عرض مسلسل "مطعم الحبايب" الحلقة 7

يحظى مسلسل "مطعم الحبايب" باهتمام كبير من الجمهور الذي يتابع حلقاته بشغف. يتكون المسلسل من 12 حلقة، ويُعرض على منصة "شاهد VIP"، حيث يتم طرح ثلاث حلقات جديدة أسبوعيًا، في أيام الخميس والجمعة والسبت، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا. تم عرض أولى الحلقات بتاريخ 3 أكتوبر 2024، ومنذ ذلك الوقت، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر متابعة الأحداث الجديدة، خاصة الحلقة السابعة، التي يُتوقع أن تكشف المزيد من التفاصيل المثيرة حول الكتاب السحري وتطورات الأحداث.

أبطال مسلسل "مطعم الحبايب"

أحمد مالك: يجسد دور الشاب الطموح الذي يحلم بفتح مطعم خاص به، لكنه يواجه العديد من العقبات التي تعوق تحقيق حلمه.



هدى المفتي: تشارك في البطولة بدور ابنة الشيف "أبو المجد"، التي يُفتح لها الكتاب السحري الخاص بالوصفات، وتتوالى الأحداث مع ظهور الوصفات تدريجيًا.



بيومي فؤاد: يجسد شخصية الشيف "أبو المجد"، الذي يترك عمله ليبدأ رحلة جديدة في إدارة مطعم ورثه عن والدته وجداته.



انتصار: تضفي على الأحداث لمسة كوميدية من خلال دور بائعة في الشارع، تنضم إلى فريق عمل "أبو المجد" في المطبخ، ما يضيف جرعة من المرح إلى العمل.



إسلام إبراهيم: يقدم دورًا كوميديًا آخر يساهم في إضفاء روح الفكاهة على المسلسل.



سامي مغاوري: يلعب دور الخصم المنافس للشيف "أبو المجد"، ما يخلق حالة من التحدي والصراع في العمل.



عايدة رياض: تجسد شخصية والدة الشاب الطموح (أحمد مالك)، حيث تقدم دعمًا عاطفيًا لأبنها في رحلته.

إلى جانب هؤلاء النجوم، يشارك في المسلسل نخبة من المواهب الشابة التي تضيف عمقًا وتميزًا لأحداث العمل.

يستمر مسلسل "مطعم الحبايب" في تقديم تجربة ممتعة تجمع بين الدفء العائلي والكوميديا المميزة، مما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور كل أسبوع.