وزير خارجية إسبانيا: هجمات إسرائيل على ”اليونيفيل” غير مقبولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:25 صباحاً - قال خوسيه ألباريس، وزير خارجية إسبانيا، اليوم الاثنين، إن هجمات إسرائيل على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" غير مقبولة وتنتهك قواعد الأمم المتحدة.

وقال "ألباريس"، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، "إنها تتعارض مع ما نتوقعه من أي دولة عضو في الأمم المتحدة، التي هي في نهاية المطاف منظمة تحمي السلام العالمي"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن الأمم المتحدة وحدها هي التي يمكنها إصدار أمر بسحب قوات اليونيفيل.

وفى وقتٍ سابقٍ، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، إن الدول الأعضاء في التكتل، تأخرت كثيرًا في التنديد بهجمات إسرائيل على جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

ووصف "بوريل" الهجمات بأنها "أمر غير مقبول على الإطلاق"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف خلال اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "يتعين علينا أن نكون ضد الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل.. جنودنا موجودون هناك".