وزارة العمل : فرص عمل جديدة للشباب والفتيات بشركة صناعة نسيج ببنى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:32 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ،عن توفير عدد 341 فرصة عمل جديدة ،للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ، من سن 18 إلى 25 سنة، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، للعمل فى مصنع "فابلوس نت وير" ببنى سويف ، بعزبة بلبل ، فى التخصصات التالية : فني ماكينات ، وأمن إداري ، ومسؤول حركة ، وفنى جودة ، وفنى كهرباء ، و مسؤول تخطيط ، ويمكن التقديم عليها ، من خلال مقر ديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ومكتب تشغيل بنى سويف ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ..

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأكد مدير المديرية على الإستمرار فى تقديم مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص للحد من معدلات البطالة وتشجيع ودعم الشباب فى ظل الجمهورية الجديدة ، كما تقوم المديرية بدور كبير في ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، ومنوهاً إلى أن تلك الفرص جرى توفيرها تحت إشراف أحمد معوض وكيل المديرية والمشرف على التدريب والتشغيل ، كما يمكن التواصل من خلال الأرقام التالية : 01200133126 ، و01281349462 للاستفسار عن الفرص والتقديم ..