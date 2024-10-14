الرئيس السيسي لـ المصريين: مصر أمانة في رقابكم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في ذكري انتصار حرب اكتوبر اليوم، لابد من التمعن في الدروس والعبر، مرددا: " في المناسبة دي اتكلم عن الدورس والعبر اللي ممكن نستخلصها من الحدث مصر أمانة في رقابتكم".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية رقم ٤٠ "نصر أكتوبر ١٩٧٣ حكاية شعب"، أن الجيش والشعب هم من سطروا الحلم بالنصر، قائلا: " كتير من الأمور المتشابهه في ما يحدث في المنطقة".

وتمنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلامة للشعب الفلسطينى أن يعيش في أمن أمان، متابعا: 'طول ما الشعب متماسك اي شئ بعد ذلك يقضى".

ونوه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لن يجاوب علي أسئلة شراء الأسلحة للجيش المصري، منوها أن بلادنا بخير وقدرات الجيش كافية للدفاع عن مقدرات الوطن.

وقام الرئيس بمصافحة الأبطال والتقاط صورة تذكارية مع الأبطال.

تأتي الندوة التثقيفية ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر.

تشهد الندوة حضور نخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية، إضافة إلى أبطال حرب أكتوبر الذين يشاركون في سرد تفاصيل معركة العبور والانتصارات التي حققتها القوات المصرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وتتضمن عروضًا وثائقية وشهادات حية من أبطال الحرب، مما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار لمصر ودعم جهود التنمية الشاملة.