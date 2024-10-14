وزارة العمل : مديرية عمل الدقهلية تستعد لافتتاح المقر الجديد لمنطقة عمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:32 مساءً - استقبلت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، وفداً من أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بقرار من وزير العمل محمد جبران المختصة بمتابعة الأعمال الفنية المنتهية بمبنى "منطقة عمل المنزلة" التابع لمديرية العمل ، حيث جرى الانتقال لمقر المبنى الجديد بمدينة المنزلة ، ومعاينة المبنى ووضع التوصيات اللازمة لتسهيل عمل الموظفين بمقر المنطقة ، وتسهيل انجاز الخدمات للسادة المواطنين المترددين على المنطقة ، وتعظيم الاستفادة من جميع خدمات الوزارة ، يأتي ذلك ضمن جهود وزارة العمل المكثفة فى رفع كفاءة المكاتب التابعة لها والمنتشرة فى المحافظات ، وتطوير البنية التحتية والمباني وتحديث الآلات والمعدات ، لتقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين أبناء المحافظة والمقيمين فيها بشكل لائق وكريم ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة متابعة تطوير البنية التحتية لمقرات مكاتب ومناطق العمل التابعة لوزارة العمل وإعداد التقارير الفنية حول الأعمال التي تم الإنتهاء منها فى تلك المقرات ، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف وكيل المديرية أن اللجنة المشكلة ضمت المهندس وائل عبدالصبور مدير عام الإدارة العامة لشئون مراكز التدريب المهني بالوزارة ، والمهندس محمد عبد الحكيم من الإدارة العامة ، كما رافق اللجنة وكيل المديرية ، ومدير الشؤون الإدارية ، ومدير عام التخطيط ، ومدير منطقة المنزلة .