هاليفي: الهجوم على قاعدة الجولاني كان صعبا ونتائجه مؤلمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:25 صباحاً - قال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين، إن تل أبيب في حالة حرب، معتبرًا الهجوم على قاعدة جولاني التدريبية "أمرًا صعبًا ونتائجه مؤلمة".

وأضاف "هاليفي"، خلال زيارته قاعدة جولاني التدريبية: "نعمل على استمرار القتال والتدريب للمرحلة القادمة"، مضيفًا "لواء جولاني يواصل مواجهة المواقف الصعبة".

وأشار إلى أن الهجوم الذي شنه حزب الله بطائرات مُسيرة على قاعدة التدريب، أمس، كان "صعبًا ومؤلمًا".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 52 جنديًا من لواء جولاني لا يزالون في المستشفى وعددًا منهم بحالة خطيرة جراء استهداف قاعدة بنيامينا العسكرية.

توعّد حزب الله اللبناني، اليوم، إسرائيل بمزيدٍ من الهجمات إذا واصلت الاعتداء على لبنان، بعدما شنّ هجومًا بمُسيَّراتٍ على قاعدة عسكرية جنوبي حيفا، أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة نحو 67 آخرين، في الحصيلة الأكبر في هجوم واحد منذ التصعيد.

وقال حزب الله، في بيانٍ، إنَّ "المقاومة تعِدُ الاحتلال الإسرائيلي بأنّ ما شهده في جنوب حيفا ما هو إلا اليسير أمام ما ينتظره إذا قرر الاستمرار في الاعتداء على شعبنا".

واعتبر حزب الله الهجوم على حيفا، أمس الأحد "عمليّة نوعية ومركّبة".