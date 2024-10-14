أخبار مصرية

وزير الرى يلتقى وزير البيئة والطاقة اليوناني

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:25 صباحاً - الإتفاق على البدء فى إعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى مجال المياه

الدكتور سويلم :

- دول البحر المتوسط تواجه تحديات متشابهة ، خاصة مع تزايد الظواهر المناخية المتطرفة

- أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus

- مراعاة تكلفة الطاقة عند بحث موضوعات التحلية بالشكل الذى يجعلها ذات جدوى اقتصادية

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد/ ثيودوروس سكيلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني .

وخلال اللقاء .. تم استعراض التحديات التى تواجه قطاعى المياه والمناخ فى كل من مصر واليونان، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أن دول منطقة حوض البحر المتوسط تواجه تحديات متشابهة ، خاصة مع تزايد حالات الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية .

وتم الإتفاق على البدء فى إعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى عدد من مجالات الاهتمام المشترك مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه ، وإجراءات التكيف مع تغير المناخ والتدريب وتبادل الخبرات .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus لتعظيم الاستفادة من المياه وتحقيق الأمن الغذائي ، مع أهمية إدماج بعد الطاقة وتكلفتها عند بحث موضوعات التحلية بالشكل الذى يجعلها ذات جدوى اقتصادية .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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