وزير الرى يلتقى وزير البيئة والطاقة اليوناني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:25 صباحاً - الإتفاق على البدء فى إعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى مجال المياه

الدكتور سويلم :

- دول البحر المتوسط تواجه تحديات متشابهة ، خاصة مع تزايد الظواهر المناخية المتطرفة

- أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus

- مراعاة تكلفة الطاقة عند بحث موضوعات التحلية بالشكل الذى يجعلها ذات جدوى اقتصادية

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد/ ثيودوروس سكيلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني .

وخلال اللقاء .. تم استعراض التحديات التى تواجه قطاعى المياه والمناخ فى كل من مصر واليونان، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أن دول منطقة حوض البحر المتوسط تواجه تحديات متشابهة ، خاصة مع تزايد حالات الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية .

وتم الإتفاق على البدء فى إعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى عدد من مجالات الاهتمام المشترك مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه ، وإجراءات التكيف مع تغير المناخ والتدريب وتبادل الخبرات .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus لتعظيم الاستفادة من المياه وتحقيق الأمن الغذائي ، مع أهمية إدماج بعد الطاقة وتكلفتها عند بحث موضوعات التحلية بالشكل الذى يجعلها ذات جدوى اقتصادية .