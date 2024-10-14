سميحة أيوب: أناشد الرئيس السيسي وقف قرار إزالة المسرح العائم

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت النجمة سميحة أيوب إستياءها من قرار إزالة المسرح العائم، الذي يعد من المسارح العريقة في المشهد الفني والثقافي المصري، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” التي يقدنة الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة MBC مصر.

وقالت سميحة أيوب: "بلغنا كلنا قرار بإزالة المسرح العائم، الذي يضم أيضا مسرح الطفل، وأناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأرجوه وقف هذا القرار".

وتابعت: "إحنا في حاجة إلى مسارح، ونفكر في بناء مسارح وليس هدم مسرح، لأن الثقافة مثل لقمة العيش بالنسبة للشعب".

واستكملت حديثها قائلة: "المسرح العائم عريق وحمل اسم الفنانة الكبيرة فاطمة رشدي، وإزالته نوع من تشويه فكر وثقافة البلد، وأنا إن شاء الله سوف أعرض على هذا المسرح".