في هذا الموعد.. هشام خرما يحيي حفلاً موسيقيا على مسرح الجمهورية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المؤلف الموسيقي هشام خرمان لإحياء حفلا موسيقيا، ومن المقرر إقامتها يوم 25 أكتوبر الجاري، علي مسرح الجمهورية.

أعمال هشام خرما

يذكر أن، أطلق هشام خرما فيديو موسيقي الجديد “مصر الحضارة” بمناسبة يوم السياحة العالمي، الذي يأتي كجزء من مشروعه للاحتفاء بمعالم مصر السياحية، يركز الفيديو على منطقة الأهرامات، ويعيد خرما استخدام موسيقى الفيلم الوثائقي "مصر الحضارة (وادي الملوك)"، الذي تم تقديمه خلال مراسم موكب المومياوات، ويعرضه برؤية بصرية جديدة.

يُعد مشروع هشام خرما بداية لمزج الموسيقى مع السياحة، حيث يسلط الضوء على معالم مصر السياحية وأيضًا المعالم العالمية، وبدأت رحلته بأغنية "نروح لبعيد" من الجونة، تلتها أغنية "Waiting for the Sun" التي تحتفي بأهرامات الجيزة.